Hasekura – Roma

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 1 dicembre 2021)Via dei Serpenti, 27 – 00184Tel. 06/483648 Sito Internet: www..it Tipologia: giapponese Prezzi: menù pranzo 18/36€, cena 35/45€ Giorno di chiusura: Domenica; Lunedì a pranzo OFFERTAsi conferma un ottimo ristorante dove assaporare l’autentica cucina giapponese, qui proposta in modo fedele, senza particolari slanci creativi, ma con una grande attenzione alle materie prime. La carta è ampia e prevede dei menù a prezzo fisso sia a pranzo che a cena, a cui si aggiungono le scelte dei singoli piatti, tra sushi, tempura, sashimi, zuppe e molto altro. Per la nostra cena abbiamo scelto il menù tempura composto da un piccolo antipasto a base di daikon cotto in un leggero brodo, seguito da una ciotola di verdure anch’esse ...