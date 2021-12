Haaland sul mercato | la valutazione e le commissioni mostruose per Raiola e famiglia

(Di martedì 30 novembre 2021) Erlingè uno dei migliori calciatori in circolazione, potenzialmente l’attaccante più forte insieme a Mbappé. La media realizzativa del norvegese è impressionante, nelle ultime partite non è sceso in campo per infortunio. Il ritorno con il Borussia Dortmund è stato da impazzire, nella trasferta contro il Wolfsburg è tornato il campo al 73? e dopo 8 minuti ha timbrato il cartellino. E’ finito nel mirino dei più importanti club ed è destinato a lasciare il Borussia Dortmund al termine della stagione. Laper il cartellino del norvegese è di 75 milioni di euro, ma per strappare il calciatore al club tedesco non basterà versare la clausola rescissoria ma corrisponderemolto alte, 40 milioni all’agente Minoe 20 milioni al padre. L'articolo CalcioWeb.

