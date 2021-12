Greta Beccaglia, la giornalista molestata torna allo stadio. Commisso si scusa per il tifoso (Di martedì 30 novembre 2021) Sorrisi e anche curiosità dei tifosi a Firenze nel rivedere già al lavoro la giornalista Greta Beccaglia che con la sua troupe è tornata davanti allo stadio di Firenze facendo un collegamento con Toscana... Leggi su feedpress.me (Di martedì 30 novembre 2021) Sorrisi e anche curiosità dei tifosi a Firenze nel rivedere già al lavoro lache con la sua troupe èta davantidi Firenze facendo un collegamento con Toscana...

Agenzia_Ansa : La polizia avrebbe individuato il tifoso della Fiorentina che ha molestato la giornalista di Toscana Tv Greta Becca… - Agenzia_Ansa : Daspo di 3 anni per il tifoso che ha molestato la giornalista Greta Beccaglia durante una diretta tv dall'esterno d… - ilpost : Il tifoso che aveva molestato in diretta la giornalista Greta Beccaglia è stato identificato ed è indagato per viol… - TINITINITINI140 : RT @cremino01: “Chiedo scusa a Greta (Beccaglia), capitemi ho una figlia” Nel senso che molesti anche quella? O che tua figlia ti ha chies… - wakemeupfrom : RT @mcbeatIes: Vi giuro che un giorno riusciremo a togliervi l'abitudine di chiamare per nome ogni singola donna e non mettere, invece, il… -