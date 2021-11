Greta Beccaglia: “Il tifoso che mi ha molestata? Denunciato. E non accetto scuse” (Di martedì 30 novembre 2021) L'inviata che fuori dal Castellani (per Empoli-Fiorentina) è stata molestata da un tifoso che le ha toccato il sedere in diretta tv è intervenuta a Radio105 Leggi su golssip (Di martedì 30 novembre 2021) L'inviata che fuori dal Castellani (per Empoli-Fiorentina) è statada unche le ha toccato il sedere in diretta tv è intervenuta a Radio105

GiuseppeConteIT : Le molestie subite in diretta da #GretaBeccaglia, giornalista di Toscana TV, sono un gesto ignobile, un attacco all… - Agenzia_Ansa : La polizia avrebbe individuato il tifoso della Fiorentina che ha molestato la giornalista di Toscana Tv Greta Becca… - Agenzia_Ansa : Daspo di 3 anni per il tifoso che ha molestato la giornalista Greta Beccaglia durante una diretta tv dall'esterno d… - RossellaMuroni : Oltre ad esprimere solidarietà vorrei ringraziare #GretaBeccaglia per la sua denuncia perché la violenza non va mai… - bvrrobirra : RT @OpusDiabuli: Non per sembrare esagerata ma a me questa cosa che abbiano dato spazio sui giornali e in tv al molestatore di Greta Beccag… -