Greta Beccaglia, disposto il Daspo per il tifoso della Fiorentina che ha molestato la giornalista in diretta (Di martedì 30 novembre 2021) La questura di Firenze ha preso una decisione in merito al tifoso che a fine partita, sabato sera, ha molestato la giornalista Greta Beccagliamentre era in diretta. La giornalista stava aspettando i tifosi e proprio uno di loro, passando, l’ha schiaffeggiata sul sedere (e non sarebbe stato l’unico). Greta Beccaglia ha denunciato l’uomo, che nella giornata di lunedì è stato identificato e ora è stato emesso un primo provvedimento. Il provvedimento della Questura di Firenze sul tifoso che ha molestato Greta Beccaglia Tre anni di Daspo, senza altre prescrizioni, questo il provvedimento emesso dalla questura di Firenze contro il ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 30 novembre 2021) La questura di Firenze ha preso una decisione in merito alche a fine partita, sabato sera, halamentre era in. Lastava aspettando i tifosi e proprio uno di loro, passando, l’ha schiaffeggiata sul sedere (e non sarebbe stato l’unico).ha denunciato l’uomo, che nella giornata di lunedì è stato identificato e ora è stato emesso un primo provvedimento. Il provvedimentoQuestura di Firenze sulche haTre anni di, senza altre prescrizioni, questo il provvedimento emesso dalla questura di Firenze contro il ...

GiuseppeConteIT : Le molestie subite in diretta da #GretaBeccaglia, giornalista di Toscana TV, sono un gesto ignobile, un attacco all… - Agenzia_Ansa : La polizia avrebbe individuato il tifoso della Fiorentina che ha molestato la giornalista di Toscana Tv Greta Becca… - Agenzia_Ansa : Daspo di 3 anni per il tifoso che ha molestato la giornalista Greta Beccaglia durante una diretta tv dall'esterno d… - Valyrianblood__ : RT @OpusDiabuli: Non per sembrare esagerata ma a me questa cosa che abbiano dato spazio sui giornali e in tv al molestatore di Greta Beccag… - drittoinfacciaa : RT @pissmebundy: Dal profilo fb del molestatore di Greta Beccaglia emerge chiaramente quel substrato costituito da patriottismo, esaltazion… -