Greta Beccaglia | Daniela Santanchè e il tweet sul tifoso molestatore | “Credo che ce l’abbia molto piccolo”

Il caso di Greta Beccaglia, la giornalista di Toscana Tv molestata in diretta dopo il match Empoli-Fiorentina, ha sollevato un'ondata di sdegno generale. A commentare la vicenda, anche la senatrice di Fratelli d'Italia Daniela Santanchè. Nella giornata di domenica 28 novembre, Santanché ha twittato: "Io dico che questo sotto-uomo che molesta la giornalista Greta Beccaglia ce l'ha molto piccolo. Voi che dite?". Il web si è diviso: "Io dico che di molto piccolo ha sicuramente il cervello. Anche le battute sulla lunghezza del pene, però, mi sembra facciano parte di un retaggio culturale molto scarso, di cui sarebbe opportuno sbarazzarsi", ha scritto una follower. Un signore invece ha scritto: "Dimensioni ...

