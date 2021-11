Grecia, multa di 100 euro al mese a chi rifiuta il vaccino (Di martedì 30 novembre 2021) La multa sarà imposta automaticamente dall’Autorità delle entrate pubbliche per l’equivalente di un importo di 100 euro al mese per la popolazione con più di 60 anni che rifiuta di vaccinarsi contro il Covid. È la misura annunciata in Grecia dal Governo per imporre la popolazione a vaccinarsi contro il virus, alla luce anche dei timori suscitati dalla nuova variante Omicron. Attualmente il sito Ekathimerini in Grecia conta circa 520 mila over 60 che ancora non sono vaccinati. L'articolo proviene da Forze Armate News. Leggi su forzearmatenews (Di martedì 30 novembre 2021) Lasarà imposta automaticamente dall’Autorità delle entrate pubbliche per l’equivalente di un importo di 100alper la popolazione con più di 60 anni chedi vaccinarsi contro il Covid. È la misura annunciata indal Governo per imporre la popolazione a vaccinarsi contro il virus, alla luce anche dei timori suscitati dalla nuova variante Omicron. Attualmente il sito Ekathimerini inconta circa 520 mila over 60 che ancora non sono vaccinati. L'articolo proviene da Forze Armate News.

Advertising

Adnkronos : E' la misura annunciata per incentivare la popolazione a immunizzarsi, alla luce anche dei timori suscitati dalla… - SerenellaVerd : RT @dottorbarbieri: ?????? Grecia, imposto l’obbligo vaccinale per gli over 60: chi si rifiuterà verrà sanzionato con una multa di 100€/mese.… - MonicaLottoV : RT @ilgiornale: Coloro che hanno più di 60 anni e non si vaccineranno, dal 16 dicembre rischiano una sanzione di 100 euro - DanielaZini1 : Vaccino o multa da 100 euro: la mossa greca che può cambiare tutto - AnitaCecolin : In Grecia diventerà obbligatorio il vaccino, chi non lo farà pagherà una multa di 100 euro al mese. Fermiamo il mondo! ?? -