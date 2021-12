Grande Fratello Vip 6 2021: quanto dura e quando finisce? (Di mercoledì 1 dicembre 2021) quando inizia e quando finisce il Grande Fratello Vip 2021? Il calendario e tutte le date della sesta edizione, al via da lunedì 13 settembre con la puntuale conduzione di Alfonso Signorini. Come di consueto non sono note le date precise del GF cui cadenza potrebbe variare anche in base agli ascolti. Mediaset ha però annunciato una durata di tredici settimane e 27 puntate: come l’anno scorso dunque il programma su Canale 5 potrebbe terminare attorno a dicembre, sempre con le consuete due puntate settimanali (lunedì e venerdì). Non è però da escludere che il Grande Fratello possa essere ancora in corso durante le festività di Natale, ma anche per le prime settimane del 2022. AGGIORNAMENTO 12 NOVEMBRE: “Il ... Leggi su sportface (Di mercoledì 1 dicembre 2021)inizia eilVip? Il calendario e tutte le date della sesta edizione, al via da lunedì 13 settembre con la puntuale conduzione di Alfonso Signorini. Come di consueto non sono note le date precise del GF cui cadenza potrebbe variare anche in base agli ascolti. Mediaset ha però annunciato unata di tredici settimane e 27 puntate: come l’anno scorso dunque il programma su Canale 5 potrebbe terminare attorno a dicembre, sempre con le consuete due puntate settimanali (lunedì e venerdì). Non è però da escludere che ilpossa essere ancora in corsonte le festività di Natale, ma anche per le prime settimane del 2022. AGGIORNAMENTO 12 NOVEMBRE: “Il ...

Advertising

GrandeOrienteit : #AccaddeOggi #30novembre 1835; nasce il Fratello Samuel Clemens, famoso con lo pseudonimo #MarkTwain. Scrittore di… - trash_italiano : Chiara Nasti sul Grande Fratello Vip: 'è da sfigati'. Poco dopo viene pubblicata la foto del suo provino. - zazoomblog : Grande Fratello Vip 6 2021: quanto dura e quando finisce? - #Grande #Fratello #2021: #quanto - PicenusPrimus : RT @marioadinolfi: L’assalto talebano a Signorini, è chiaro, è in linea con la ratio del ddl Zan: alcune opinioni, in particolare quelle de… - sewitttt : OBBIETTIVAMENTE LUCREZIA IERI NON HA OFFESO IL GRANDE FRATELLO! avrà pure esagerato ma sono stanca di vedere gente… -