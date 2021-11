Grande Fratello Vip 2021 | i dati di ascolto auditel su Canale 5

Leggi su italiasera

(Di martedì 30 novembre 2021) Era come sempre molto atteso come uno dei programmi tv senz’altro di punta e più in odore di picchi importanti di share: ma come è andato ieri sera ilVip in questo novembre? Collocato come sempre in pieno prime time nella serata di ieri 29 novembre nella rete ammiraglia del gruppo Mediaset, il fortunato format che porta i vip a riunirsi e rinchiudersi nella casa più spiata d’Italia come sempre attirainteresse. Non più e non solo a livello di seguito tv in quanto tale, ma anche contando tutto l’universo dei social che ne deriva, ilvip è di anno in anno unappuntamento, e prova ne sono i. Dunque come è andato?Vip ...