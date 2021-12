**Gkn: tavolo convocato al Mise giovedì 2 dicembre** (Di martedì 30 novembre 2021) Roma, 30 nov. (Adnkronos) - Secondo quanto si apprende è stato convocato alle 18 di giovedì dal viceministro allo Sviluppo economico, Alessandra Todde il tavolo Gkn in videoconferenza. Questo incontro sostituisce quello in programma domani programmato in precedenza dalla Regione Toscana. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 30 novembre 2021) Roma, 30 nov. (Adnkronos) - Secondo quanto si apprende è statoalle 18 didal viceministro allo Sviluppo economico, Alessandra Todde ilGkn in videoconferenza. Questo incontro sostituisce quello in programma domani programmato in precedenza dalla Regione Toscana.

