Giulia Talia, la prima aspirante Miss Italia dichiaratamente gay (Di martedì 30 novembre 2021) Giulia Talia, potrebbe essere scelta tra le venti finaliste e sarebbe la prima concorrente di Miss Italia apertamente gay. Per Patrizia Migliari, la patron del concorso, ritiene che si tratti di "un ulteriore passo avanti nella narrazione della nostra società." Giulia Talia si mostra senza paura delle critiche Già stata vincitrice di CinemaRoma 2020 la 24enne romana scoprirà proprio oggi il suo destino e se quindi riuscirà a concorrere per ottenere la corona e il titolo di Miss Italia 2021. Prima di arrivare a questo però, ha pensato in modo determinato al suo futuro. Laureata in Scenografia, all'Accademia di Belle Arti, a marzo discuterà la tesi per un master come arredatrice d'interni. Sta seguendo un tirocinio ...

