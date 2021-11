Giucas Casella e Patrizia De Black: la contessa sbotta al Grande Fratello Vip6: “Ripigliati col cervello” (Di martedì 30 novembre 2021) Giucas Casella è uno dei concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip che più hanno fatto parlare di sé. Le scenette con Francesca Cipriani hanno intrattenuto il pubblico, con momenti divertenti e spensierati. Giucas Casella, però, ha saputo anche emozionare tutti, raccontando il suo affetto per suo figlio e suo nipote. Ma, come se non bastasse, Giucas Casella ha anche raccontato vari flirt del passato, anche con donne note. Prima tra tutte la liaison con Katia Ricciarelli, anche lei presente nella Casa più spiata d’Italia. Il mago ha svelato anche la sua attrazione per Iva Zanicchi e Orietta Berti. L’ultima rivelazione del Vip, coinvolgeva anche una famosa contessa. Patrizia De Blanck, ieri sera è ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 30 novembre 2021)è uno dei concorrenti della sesta edizione delVip che più hanno fatto parlare di sé. Le scenette con Francesca Cipriani hanno intrattenuto il pubblico, con momenti divertenti e spensierati., però, ha saputo anche emozionare tutti, raccontando il suo affetto per suo figlio e suo nipote. Ma, come se non bastasse,ha anche raccontato vari flirt del passato, anche con donne note. Prima tra tutte la liaison con Katia Ricciarelli, anche lei presente nella Casa più spiata d’Italia. Il mago ha svelato anche la sua attrazione per Iva Zanicchi e Orietta Berti. L’ultima rivelazione del Vip, coinvolgeva anche una famosaDe Blanck, ieri sera è ...

