Giovanni Miniello | arrestato il ginecologo | prestazioni sessuali contro il papilloma

Leggi su ck12

(Di mercoledì 1 dicembre 2021) Nei guai , smascherato da programma tv. Le autorità del nostro Paese hannooggi undella città di Bari che proponeva il sesso alle sue pazienti come terapia per curare ilvirus, caso rivelato dalle telecamere nascoste di un noto programma televisivo.Come misura precauzionale, la Procura di Bari ha ordinato gli arresti domiciliari del medico,, che si era ritirato una settimana fa a causa dello scandalo. Durante una nota trasmissione tv, era emersa la denuncia di due donne che sostenevano che questo medico di 68 anni avrebbe offerto loro del sesso come terapiailnella clinica privata dove lavorava a Bari. Leggi anche –> Alba Parietti ...