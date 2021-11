Giornalista molestata | spunta un altro identificato e ipotesi molestie il primo

(Di martedì 30 novembre 2021)unper leallaGreta Beccaglia nel post gara di Empoli-Fiorentina: le ultime Il Corriere Fiorentino riporta delle novità sul caso Greta Beccaglia, laal termine della sfida fra Empoli e Fiorentina. Secondo il quotidiano sarebbe stata individuata un’altra persona dalla Digos che ha compiuto gesti simili alaggressore. Sul, un ristoratore 45enne, c’è aperta un’inchiesta persessuali oltre che al DASPO per l’allontanamento dagli eventi sportivi per diversi anni. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Corriere : Identificato il tifoso che ha molestato la giornalista in diretta - meb : Solidarietà a #GretaBeccaglia, la giornalista di ToscanaTv molestata da un tifoso mentre stava svolgendo il suo lav… - Agenzia_Ansa : La polizia avrebbe individuato il tifoso della Fiorentina che ha molestato la giornalista di Toscana Tv Greta Becca… - SoloSally2 : RT @Agenzia_Ansa: Daspo di 3 anni per il tifoso che ha molestato la giornalista Greta Beccaglia durante una diretta tv dall'esterno dello s… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: LA ZANZARA - Giornalista molestata, il responsabile: 'Ho sbagliato, chiedo scusa, vorrei incontrarla' -

Ultime Notizie dalla rete : Giornalista molestata

... le ultime Il Corriere Fiorentino riporta delle novità sul caso Greta Beccaglia, laal termine della sfida fra Empoli e Fiorentina. Secondo il quotidiano sarebbe stata ...12.50, Daspo al tifoso La Questura di Firenze ha emesso un Daspo di 3 anni, senza altre prescrizioni, per il tifoso della Fiorentina che ha molestato laGreta Beccaglia, ...Elezioni delle Rsu per la prima volta alla “Cantieri Magazzù”, di via Parrini 17, realtà di punta nel campo della progettazione navale che costruisce a Palermo i maxi rib, i gommoni di lusso, spina do ...La conduttrice Mara Venier dopo l'accusa di molestie è pronta alla querela: ecco il motivo, i dettagli della vicenda ...