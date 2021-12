Giornalista molestata, individuato un altro tifoso: Daspo e denuncia (Di martedì 30 novembre 2021) individuato dalla polizia un altro tifoso della Fiorentina ritenuto responsabile di aver molestato la Giornalista Greta Beccaglia durante la diretta tv dall'esterno dello stadio di Empoli il 27 ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 30 novembre 2021)dalla polizia undella Fiorentina ritenuto responsabile di aver molestato laGreta Beccaglia durante la diretta tv dall'esterno dello stadio di Empoli il 27 ...

