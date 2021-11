Giorgio Gori | «non c’è motivo per non vaccinarci È una liberazione»

Advertising

giorgio_gori : A #Bergamo Alta c’è già aria di #Natale. E domani accendiamo l’albero in città bassa e le luminarie nelle vie del c… - giorgio_gori : Nella nuova classifica #ICityRank2021 sul livello di innovazione digitale delle città italiane, #Bergamo sale al 4°… - giorgio_gori : Obbligo di #mascherina a #Bergamo nelle vie dello shopping natalizio, nei luoghi più frequentati e nei mercati, da… - Marianna237 : @giorgio_gori Attenzione che #Natale è meglio non nominarlo non piace alla Commissaria all'Uguaglianza ..hanno copi… - virtualex71 : @La7tv @giorgio_gori Essere #covidioti va bene ma insistere… -

Ultime Notizie dalla rete : Giorgio Gori

L'Eco di Bergamo

Si tratta, ha sottolineato il sindaco di Bergamo, di delineare "non una scuola digitale, ma una scuola per la società digitale". La più grande rivoluzione tecnologica della storia in ...DaSindaco di Bergamo a sindaci di Comuni più piccoli che hanno partecipato molto attivamente all'iniziativa, come Luisa Salvatori di Vizzolo Predabissi o Paolo Micheli di Segrate. C'è ...«Assolutamente sì, e senza nessun effetto collaterale come del resto mi era già successo per la prima e seconda dose. Solo un po’ d’indolenzimento al braccio, ma nulla di più». E già che c’era, Giorgi ...Dall’agenzia bike friendly Sottosopra Comunicazione un’iniziativa no profit per spingere i sindaci italiani a dare il buon esempio usando la bici ...