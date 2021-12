Giordano e Del Debbio, solo ora esce la verità: ecco perché sono stati sospesi da Mediaset (Di martedì 30 novembre 2021) Mediaset ha deciso di sospendere per un mese e mezzo la messa in onda dei programmi “Fuori dal coro” e “Dritto e rovescio“. I talk show condotti dai giornalisti Mario Giordano e Paolo Del Debbio saluteranno il pubblico di Rete 4 rispettivamente il giorno 7 e il giorno 9 di dicembre, per poi tornare sulle reti del Biscione solo a fine gennaio 2022, precisamente tra martedì 25 e giovedì 27. La decisione è stata anticipata dal sito Tvblog. Una scelta che rientra solo parzialmente nel normale stop coincidente con il periodo natalizio: solitamente infatti i due conduttori venivano messi a riposo solo una ventina di giorni, ossia dalla settimana precedente il Natale a quella successiva l’Epifania. Ma questa volta non sarà così e per i diretti interessati le ripercussioni non saranno di ... Leggi su howtodofor (Di martedì 30 novembre 2021)ha deciso di sospendere per un mese e mezzo la messa in onda dei programmi “Fuori dal coro” e “Dritto e rovescio“. I talk show condotti dai giornalisti Marioe Paolo Delsaluteranno il pubblico di Rete 4 rispettivamente il giorno 7 e il giorno 9 di dicembre, per poi tornare sulle reti del Biscionea fine gennaio 2022, precisamente tra martedì 25 e giovedì 27. La decisione è stata anticipata dal sito Tvblog. Una scelta che rientraparzialmente nel normale stop coincidente con il periodo natalizio: solitamente infatti i due conduttori venivano messi a riposouna ventina di giorni, ossia dalla settimana precedente il Natale a quella successiva l’Epifania. Ma questa volta non sarà così e per i diretti interessati le ripercussioni non saranno di ...

Advertising

CapraGianfranc2 : RT @janavel7: Mi spiace molto che Mediaset sospenda almeno per due mesi i programmi di Mario Giordano e Paolo Del Debbio, considerati tropp… - Paolo_Perini83 : Berlusca deve sembrare buono e istituzionale per aspirare a diventare Presidente della Repubblica, ecco perché ha s… - Jenny84598745 : RT @BoriManuela: Sospesa la trasmissione #Fuoridalcoro per mancanza di audience?no,perché da fastidio Mario Giordano e il suo pubblico. Ma… - Jenny84598745 : RT @strange_days_82: Visto la sospensione di 40 giorni, oggi dobbiamo premiare Giordano con #fuoridalcoro con il massimo dello share possib… - Carla78501510 : RT @carlo_taormina: Dobbiamo subire i veleni di Floris,l’acido muriatico di Formigli e la propaganda sovietica della Berlinguer? Presidente… -