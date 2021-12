Gina Lollobrigida, il triste annuncio in diretta: tanto dolore e commozione (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Per l’attrice interprete di alcuni tra i film più belli del cinema italiano non è un momento facile. Gina Lollobrigida si trova ad affrontare una sfida dolorosa. L’indimenticabile interprete di Pane, Amore e Fantasia non riesce proprio a passare gli anni della sua vecchiaia in tranquillità. Gina Lollobrigida da anni è alle prese con una battaglia legale con l’ultima persona che vorrebbe vedere contro di lei. Nata a Subiaco nel 1927, dopo essere passata da Miss Italia, diventa ben presto un sex symbol durante tutti gli anni Cinquanta e Sessanta, interprete anche di grandi.. kolossal hollywoodiani, seppur girati in Europa, a causa della sua rescissione di un contratto multimilionario con una major statunitense, che le impediva, quindi, di girare in America. Durante la sua lunga e fortunata carriera, l’attrice ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Per l’attrice interprete di alcuni tra i film più belli del cinema italiano non è un momento facile.si trova ad affrontare una sfida dolorosa. L’indimenticabile interprete di Pane, Amore e Fantasia non riesce proprio a passare gli anni della sua vecchiaia in tranquillità.da anni è alle prese con una battaglia legale con l’ultima persona che vorrebbe vedere contro di lei. Nata a Subiaco nel 1927, dopo essere passata da Miss Italia, diventa ben presto un sex symbol durante tutti gli anni Cinquanta e Sessanta, interprete anche di grandi.. kolossal hollywoodiani, seppur girati in Europa, a causa della sua rescissione di un contratto multimilionario con una major statunitense, che le impediva, quindi, di girare in America. Durante la sua lunga e fortunata carriera, l’attrice ...

Advertising

fashiongenus : Gina Lollobrigida in lacrime a Domenica In: «Ho il diritto di morire in pace» - monicamondini : @tragicom24 Consegna il premio Miss Italia Gina Lollobrigida - luizcanales2 : Gina Lollobrigida: 'Andrea per me è più di un figlio' - Domenica In 22/0... - Profilo3Marco : RT @vitaindiretta: Gina Lollobrigida: è guerra per il patrimonio - #LaVitaInDiretta - PaluzzoM : La signora coriandolo ma per me è Gina Lollobrigida. #CTCF -