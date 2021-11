(Di martedì 30 novembre 2021) Proprio il giorno prima della diretta del Grande Fratello Vip,Antinolfi aveva fatto una bellaSelassiè in caso di uscita anticipata dal reality show ma in queste ore ha deluso le aspettative dei fan del programma di Signorini. Proprio l’ex di... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

blogtivvu : Gianmaria “tradisce” Lulù dopo la sua promessa al GF Vip - cherotturadicaz : cose che vanno bene: - alex che tra un po’ tradisce la moglie - sophie che si vanta di aver scartato più di 400 uom… -

... "Io voglio bene a Sophie ema vorrei molto che rimanesse Miriana, tanto proprio. É quella botta di energia positiva, è un'altra storia proprio". Le parole di Clarissa potrebbero rischiare ...Manuel Bortuzzo "Ho sognato Sophie Codegoni"/ '' Lulù per l'ex Uomini e Donne? L'ombra di Corona... Sophie Codegoni: 'è stato ipocrita con Aldo e Alex' Ma non è tutto. In vista di ...Gianmaria Antinolfi "tradisce" Lulù Selassiè dopo la sua promessa al Grande Fratello Vip: ecco cosa è successo durante la diretta.Un post puntata pieno di tensione nella casa di Cinecittà con Miriana Trevisan in lacrime che viene consolata da Gianmaria Antinolfi ...