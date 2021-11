GF Vip | Manuel mortifica Lulù | «Mi voglio dissociare dai tuoi comportamenti Vattene a fanc*lo» – Video

Leggi su davidemaggio

(Di martedì 30 novembre 2021)- US Endemol Shine La ventitreesima puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda ieri sera, non è stata per niente facile perSelassié. Colta da quello che ha definito un attacco di panico, che l’ha portata a rinchiudersi in bagno nel bel mezzo della diretta, la principessa ha dovuto digerire l’uscita della sorella Clarissa e, come se non bastasse, è stata più volte rimproverata da Alfonso Signorini e dalla produzione del reality che, per via del suo atteggiamento “offensivo” nei riguardi del programma, l’avrebbe mandata in nomination d’ufficio, se non fosse stata votata dai propri compagni di gioco. Già turbata per tutti questi avvenimenti, la ragazza si è resa protagonista di un altro scontro conBortuzzo. Appena si è avvicinata dal ragazzo per ricevere il suo conforto, inconsapevole del fatto che anche lui ...