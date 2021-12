GF Vip: Carmen Russo vuole tornare a casa (Di martedì 30 novembre 2021) Carmen Russo confida di non aver più voglia di permanere all’interno della casa del Grande Fratello Vip per la nostalgia che prova nei confronti della sua famiglia: “Noi non abbiamo nessun altro siamo noi. Poi io non ho nemmeno più l’entusiasmo delle dinamiche, di seguire, di fare, siamo stanchi tutti”. Carmen Russo si confida con Manila Nazzaro e Francesca Cipriani e rivela che non ce la fa più Leggi su solodonna (Di martedì 30 novembre 2021)confida di non aver più voglia di permanere all’interno delladel Grande Fratello Vip per la nostalgia che prova nei confronti della sua famiglia: “Noi non abbiamo nessun altro siamo noi. Poi io non ho nemmeno più l’entusiasmo delle dinamiche, di seguire, di fare, siamo stanchi tutti”.si confida con Manila Nazzaro e Francesca Cipriani e rivela che non ce la fa più

