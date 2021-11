GF Vip, Alex si dichiara a Soleil: “Sono innamorato di te” (Di martedì 30 novembre 2021) Alex Belli è uscito finalmente allo scoperto dentro la casa del Grande Fratello Vip. L’attore, dopo il confronto della scorsa puntata con la moglie Delia, ha continuato ad avvicinarsi a Soleil, con un bacio appassionato durante la Turandot. “Io mi Sono innamorato di te”, ha confessato dopo la diretta di ieri sera. Finalmente la situazione tra Alex Belli e Soleil Sorge sembra essere arrivata ad una svolta. L’attore e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne hanno un legame speciale fin dalle prime settimane in cui Sono entrati nella casa del GF Vip. I due hanno sempre smentito che si trattasse di un sentimento, parlando di amicizia e di complicità artistica, ma ieri sera qualcosa sembra essere cambiato davvero. Nonostante il confronto con la moglie Delia, ... Leggi su piusanipiubelli (Di martedì 30 novembre 2021)Belli è uscito finalmente allo scoperto dentro la casa del Grande Fratello Vip. L’attore, dopo il confronto della scorsa puntata con la moglie Delia, ha continuato ad avvicinarsi a, con un bacio appassionato durante la Turandot. “Io midi te”, ha confessato dopo la diretta di ieri sera. Finalmente la situazione traBelli eSorge sembra essere arrivata ad una svolta. L’attore e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne hanno un legame speciale fin dalle prime settimane in cuientrati nella casa del GF Vip. I due hanno sempre smentito che si trattasse di un sentimento, parlando di amicizia e di complicità artistica, ma ieri sera qualcosa sembra essere cambiato davvero. Nonostante il confronto con la moglie Delia, ...

Advertising

infoitcultura : GF Vip, Delia Duran in compagnia di un altro uomo. Signorini mostra le foto ad Alex - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Gf Vip, la confessione di Soleil Sorge arriva durante la notte: rivela i suoi veri sentimenti per Alex - zazoomblog : GF Vip 6 Alex Belli si dichiara a Soleil Sorge: “Sono innamorato di te” - #Belli #dichiara #Soleil #Sorge:… - tuttopuntotv : GF Vip, Delia Duran in compagnia di un altro uomo. Signorini mostra le foto ad Alex #GFVip6 #GFVip #Canale5 - leggoit : Gf Vip, la confessione di Soleil Sorge arriva durante la notte: rivela i suoi veri sentimenti per Alex -