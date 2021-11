GF Vip, Alex Belli si dichiara a Soleil: «Mi sono innamorato di te. Siamo anime gemelle» – Video (Di martedì 30 novembre 2021) Alex e Soleil - US Endemol Shine “Mi sono innamorato di te“. Continua la soap anni ‘80 tra Soleil Sorge e Alex Belli all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2021. Nonostante il suo matrimonio, non valido legalmente, con Delia Duran, l’attore la scorsa notte ha infatti ammesso di essersi innamorato dell’italo-americana, dando nuova linfa vitale a quella che sembra una “storia d’amore” scritta a tavolino. Il dialogo ha preso il via quando Soleil ha fatto presente ad Alex che vede incoerenze sia nei suoi atteggiamenti, sia in quelli della “moglie” Delia. Oltre ad ammettere di essere in difficoltà, anche se cerca di razionalizzare tutto quello che sta succedendo, la Sorge ha ribadito che Belli, ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 30 novembre 2021)- US Endemol Shine “Midi te“. Continua la soap anni ‘80 traSorge eall’interno della casa del Grande Fratello Vip 2021. Nonostante il suo matrimonio, non valido legalmente, con Delia Duran, l’attore la scorsa notte ha infatti ammesso di essersidell’italo-americana, dando nuova linfa vitale a quella che sembra una “storia d’amore” scritta a tavolino. Il dialogo ha preso il via quandoha fatto presente adche vede incoerenze sia nei suoi atteggiamenti, sia in quelli della “moglie” Delia. Oltre ad ammettere di essere in difficoltà, anche se cerca di razionalizzare tutto quello che sta succedendo, la Sorge ha ribadito che, ...

