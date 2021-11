GF Vip 6 | Valeria Marini “bendata” tra i nuovi inquilini della Casa

Leggi su diredonna

(Di martedì 30 novembre 2021) Nella puntata del 29 novembre 2021 il cast del Grande Fratello Vip 6 si è arricchito di treconcorrenti. A varcare la celebre porta rossasono stati, Giacomo Urtis e Biagio D’Anelli, tutti veterani del GF. La prima ad entrare in scena è statache in questa edizione gareggia insieme, come concorrente unico, con Giacomo, il chirurgo plastico dello star system. Vi raccomandiamo... Gf Vip, Soleil Sorge contro Miriana Trevisan: "Basta fare la vittima" La showgirl si è presentata davanti alle telecamere con un occhio bendato, suscitando la curiosità di moltiche non sapevano nulla dell’intervento all’occhiosoubrette. ...