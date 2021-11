GF Vip 6: per le sorelle Selassié serata da incubo (Di martedì 30 novembre 2021) Nella serata di ieri, lunedì 29 novembre 2021, è andata in onda un nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip 6. Per le principesse Selassiè si è trattato di una puntata piuttosto difficile visto che Clarissa è stata eliminata, Lulù ha rischiato l’espulsione e Jessica è finita in nomination. Brutta serata quella di ieri per le sorelle Selassiè. Durante la 23esima puntata del famoso reality condotto da Alfonso Signorini Leggi su solodonna (Di martedì 30 novembre 2021) Nelladi ieri, lunedì 29 novembre 2021, è andata in onda un nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip 6. Per le principesse Selassiè si è trattato di una puntata piuttosto difficile visto che Clarissa è stata eliminata, Lulù ha rischiato l’espulsione e Jessica è finita in nomination. Bruttaquella di ieri per leSelassiè. Durante la 23esima puntata del famoso reality condotto da Alfonso Signorini

