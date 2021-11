Germania ripiomba nell’incubo Covid | Bayern Monaco-Barcellona si giocherà a porte chiuse

(Di martedì 30 novembre 2021) La partita del girone E di Champions League del prossimo 8 dicembre tra, decisiva per la qualificazione agli ottavi del club ‘blaugrana’ (che ha due soli punti di vantaggio sul Benfica, 7 contro 5), si. Lo ha stabilito il governatore della Baviera, Markus Soeder, spiegando la decisione con l’aumento dei contagi danella regione. Il 14 settembre scorso, nel match di andata fra le due squadre, ilsi è imposto al Camp Nou per 3-0. Una notizia a cui potrebbe far seguito anche la decisione da parte del Governo tedesco di richiudere tutti gli stadi in tutta la Nazione. SportFace.

Sportface.it

Perciò l'Europanell'incubo del . Da lunedì, l'Austria sarà il primo Paese a reintrodurre ..., la formula 2G plus Sulla scia dell'Austria, anche i Lander più colpiti dellasi ...L'Europa intantonell'incubo del lockdown: Da lunedì, l'Austria sarà il primo Paese a ... Sulla scia dell'Austria, anche i Lander più colpiti dellasi preparano a tornare in lockdown. ...La partita del girone E di Champions League del prossimo 8 dicembre tra Bayern Monaco e Barcellona, decisiva per la qualificazione agli ottavi del club ‘blaugrana’ (che ha due soli punti di vantaggio ...Perciò l'Europa ripiomba nell'incubo del . Da lunedì, l'Austria sarà il primo Paese a reintrodurre il confinamento per tutti, una settimana dopo averlo imposto ai non vaccinati. E dal primo febbraio, ...