Germania, in Baviera verso stadi chiusi per emergenza Covid (Di martedì 30 novembre 2021) Il Bayern Monaco probabilmente ospiterà il Barcellona senza spettatori in Champions League la prossima settimana visto che il governatore della Baviera ha annunciato che chiederà le porte chiuse per gli eventi sportivi, vista l’emergenza Covid in Germania. L’annuncio arriva in un contesto di alti tassi di infezione da coronavirus. Il governatore della Baviera Markus Soder ha detto che il suo lander impedirà ai tifosi di partecipare alle partite anche se non c’è un accordo per farlo a livello nazionale. Soder non ha indicato una data precisa per l’entrata in vigore delle sue misure. La prossima partita casalinga del Bayern è proprio quella contro il Barcellona dell’8 dicembre. Leggi su footdata (Di martedì 30 novembre 2021) Il Bayern Monaco probabilmente ospiterà il Barcellona senza spettatori in Champions League la prossima settimana visto che il governatore dellaha annunciato che chiederà le porte chiuse per gli eventi sportivi, vista l’in. L’annuncio arriva in un contesto di alti tassi di infezione da coronavirus. Il governatore dellaMarkus Soder ha detto che il suo lander impedirà ai tifosi di partecipare alle partite anche se non c’è un accordo per farlo a livello nazionale. Soder non ha indicato una data precisa per l’entrata in vigore delle sue misure. La prossima partita casalinga del Bayern è proprio quella contro il Barcellona dell’8 dicembre.

