Gasperini mette le mani avanti: "Sfida con il Napoli? Non lo abbiamo mai fatto"

Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, è intervenuto ai microfoni DAZN dopo la vittoria per 4-0 contro il Venezia. Queste le sue parole:

Gasperini: "Lo Scudetto non ci riguarda"

"Napoli-Atalanta sarà una Sfida scudetto? È una gara importante perché quando giochiamo contro le big è un modo per vedere a che livello siamo. Ci siamo decisamente avvicinati alle zone alte della classifica, lo testimoniano le nostre posizioni. Bisogna dire però che, in questo momento, lo Scudetto non può riguardarci. Napoli, Milan e Inter hanno dimostrato di poter lottare davvero per il titolo. Noi siamo vicini, ma cerchiamo consapevolezza e speriamo di poter arrivare in alto, ma sappiamo di avere ancora degli step da fare. Lo Scudetto viaggia su una media di 85-90"

Pasalic trascina l'Atalanta: poker al Venezia

di Gasperini consolida un posto in zona Champions, allungando anche a +6 sulla Roma quinta. Secondo ko di fila invece per gli uomini di Zanetti. Pronti via e in una dozzina di minuti la Dea mette

Ilicic si mette in proprio e calcia da fuori area ma non trova la porta. Pasalic è salito a quota sette reti in campionato. Cambia Gasperini che sta pensando alla trasferta di Napoli.

Pasalic trascina l'Atalanta, 4-0 al Venezia

BERGAMO (ITALPRESS) - L'Atalanta di Gian Piero Gasperini non getta al vento l'occasione e travolge il Venezia 4-0 grazie alla tripletta di Mario Pasalic e al go

L'Atalanta aggancia l'Inter: 4-0 al Venezia. La Fiorentina ribalta la Samp

Il turno infrasettimanale della 15esima giornata di Serie A alza il sipario con Atalanta-Venezia e Fiorentina-Sampdoria. La doppietta di Pasalic nei primi 12' mette subito in discesa la partita della

