Francia, Zemmour si candida all’Eliseo: ridare il potere al popolo (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Eric Zemmour ha ufficializzato la sua candidatura alle presidenziali francesi del 2022. Giornalista e conduttore, molto popolare e noto anche per le sue posizioni di estrema destra e contrarie a femminismo e accoglienza dei migranti, ha lanciato la sua sfida per l'Eliseo con il motto "ridare il potere al popolo".caption id="attachment 313887" align="alignright" width="150" Eric Zemmour/caption"Dobbiamo ridare potere al popolo! Riprendetelo dalle minoranze che non smettono mai di tiranneggiare la maggioranza, e dai giudici che sostituiscono la loro norma giuridica al governo del popolo con il popolo al posto del popolo", ha dichiarato Zemmour durante l'evento di lancio ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Ericha ufficializzato la suatura alle presidenziali francesi del 2022. Giornalista e conduttore, molto popolare e noto anche per le sue posizioni di estrema destra e contrarie a femminismo e accoglienza dei migranti, ha lanciato la sua sfida per l'Eliseo con il motto "ilal".caption id="attachment 313887" align="alignright" width="150" Eric/caption"Dobbiamoal! Riprendetelo dalle minoranze che non smettono mai di tiranneggiare la maggioranza, e dai giudici che sostituiscono la loro norma giuridica al governo delcon ilal posto del", ha dichiaratodurante l'evento di lancio ...

Advertising

FrMaselli : Zemmour si è candidato alle presidenziali. Un mese fa avevo scritto un suo ritratto, lo trovate su #Marat, la Franc… - Tg3web : La corsa per le presidenziali in Francia. Con lo slogan 'Salveremo il Paese', annuncia la candidatura l'opinionista… - ProDocente : L’exploit, le gaffe, il video nostalgico: Zemmour si candida in Francia e prova a rifarsi - Corriere : Le gaffe, il video nostalgico l’exploit: Zemmour si candida in Francia e prova a rifarsi - francesco801004 : Francia, il sovranista Zemmour scioglie gli indugi (falsi): “Mi candido alle presidenziali” -