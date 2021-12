Fondi Pnrr per la scuola, dai nidi al tempo pieno e alle palestre: cosa prevede il primo pacchetto di riforme da 5 miliardi (Di martedì 30 novembre 2021) Sono più i dubbi che le certezze a dare il benvenuto ai 5,2 miliardi del Piano nazionale di ripresa e resilienza annunciati il 30 novembre dal ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi per asili, scuole nuove, mense, palestre e manutenzione straordinaria. Ad accogliere con qualche mal di pancia i numeri elencati dal professore, in conferenza stampa con la ministra per le Pari opportunità e la famiglia Elena Bonetti e la ministra per il Sud e la coesione territoriale Mara Carfagna, sono le associazioni del Terzo Settore che da anni lavorano sul tema istruzione; l’associazione nazionale presidi ma anche la fondazione “Giovanni Agnelli” che se da una parte plaude ai cospicui investimenti dall’altra attende di vedere con maggiore chiarezza quali saranno le riforme che verranno attuate. L’inquilino di viale Trastevere ha confermato quanto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 30 novembre 2021) Sono più i dubbi che le certezze a dare il benvenuto ai 5,2del Piano nazionale di ripresa e resilienza annunciati il 30 novembre dal ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi per asili, scuole nuove, mense,e manutenzione straordinaria. Ad accogliere con qualche mal di pancia i numeri elencati dal professore, in conferenza stampa con la ministra per le Pari opportunità e la famiglia Elena Bonetti e la ministra per il Sud e la coesione territoriale Mara Carfagna, sono le associazioni del Terzo Settore che da anni lavorano sul tema istruzione; l’associazione nazionale presidi ma anche la fondazione “Giovanni Agnelli” che se da una parte plaude ai cospicui investimenti dall’altra attende di vedere con maggiore chiarezza quali saranno leche verranno attuate. L’inquilino di viale Trastevere ha confermato quanto ...

Advertising

matteosalvinimi : 5 miliardi di euro per costruire o rimettere a nuovo scuole, asili, palestre e mense in tutta Italia: sono i fondi… - reportrai3 : Il ministro dello sviluppo economico Giorgetti ha annunciato che utilizzerà i fondi del Pnrr, circa un miliardo 1,5… - Palazzo_Chigi : Draghi: Definire un sentiero chiaro di decarbonizzazione è essenziale per avere una transizione ordinata. Il Govern… - LupoGri45257305 : RT @AndreaVallascas: Per salvare il Natale 8 milioni di italiani verranno sottoposti a restrizioni senza precedenti contro ogni principio d… - TerlizziGerard3 : RT @matteosalvinimi: 5 miliardi di euro per costruire o rimettere a nuovo scuole, asili, palestre e mense in tutta Italia: sono i fondi mes… -

Ultime Notizie dalla rete : Fondi Pnrr "Pnrr occasione irripetibile anche per ristrutturare il Turina" Ma è anche delle strutture, con il tema Pnrr (il piano nazionale di ripresa e resilienza) che è di ... ma quello del rinnovamento dello stadio Turina utilizzando i fondi previsti dal Pnnr è forse il ...

Abruzzo,Salvini:'A disposizione 173 milioni per scuole e asili in tutta regione' "Più di 173 milioni di euro per scuole, asili e palestre in Abruzzo: sono i fondi messi a disposizione dal Pnrr e che i Comuni dovranno sfruttare al meglio. Archiviata la drammatica esperienza di Azzolina - Arcuri e dei banchi a rotelle, ora l'Italia rialza la testa: la Lega ...

Fondi Pnrr: Sala chiede chiarezza al governo Firenze Post Occhiuto a Bruxelles “voglio rendere efficiente la Calabria con le risorse Ue” Il presidente della Calabria è volato in Belgio per partecipare ai lavori dell'Unione Europea e incontrare l'attuale commissario per la politica regionale ...

Recovery, Messa: 'non si può prescindere dalla ricerca business' Roma, 30 nov. - (Adnkronos) - "Il rapporto pubblico-privato, e fra mondo delle imprese e mondo del lavoro, è un rapporto sano che porta con sé notevoli vantaggi reciproci e per la società. Il Pnrr non ...

Ma è anche delle strutture, con il tema(il piano nazionale di ripresa e resilienza) che è di ... ma quello del rinnovamento dello stadio Turina utilizzando iprevisti dal Pnnr è forse il ..."Più di 173 milioni di euro per scuole, asili e palestre in Abruzzo: sono imessi a disposizione dale che i Comuni dovranno sfruttare al meglio. Archiviata la drammatica esperienza di Azzolina - Arcuri e dei banchi a rotelle, ora l'Italia rialza la testa: la Lega ...Il presidente della Calabria è volato in Belgio per partecipare ai lavori dell'Unione Europea e incontrare l'attuale commissario per la politica regionale ...Roma, 30 nov. - (Adnkronos) - "Il rapporto pubblico-privato, e fra mondo delle imprese e mondo del lavoro, è un rapporto sano che porta con sé notevoli vantaggi reciproci e per la società. Il Pnrr non ...