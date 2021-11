Fiorentina, continua il pressing su un attaccante della Serie A (Di martedì 30 novembre 2021) Borja Mayoral continua ad essere un obiettivo per la Fiorentina che resta alla ricerca di un attaccante che possa alternarsi e prendere il posto di Vlahovic destinato a partire. Borja Mayoral, Roma, FiorentinaLa punta della Roma è in prestito dal Real Madrid, con gli spagnoli che non sono contenti del suo scarso impiego, ma anche con la Fiorentina ci sono distanze per quanto riguarda il pagamento dell’ingaggio. A riportarlo è Calciomercato.com Leggi su rompipallone (Di martedì 30 novembre 2021) Borja Mayoralad essere un obiettivo per lache resta alla ricerca di unche possa alternarsi e prendere il posto di Vlahovic destinato a partire. Borja Mayoral, Roma,La puntaRoma è in prestito dal Real Madrid, con gli spagnoli che non sono contenti del suo scarso impiego, ma anche con laci sono distanze per quanto riguarda il pagamento dell’ingaggio. A riportarlo è Calciomercato.com

Advertising

sportli26181512 : Fiorentina: non tramonta Borja Mayoral, ma...: Borja Mayoral continua ad essere un obiettivo sensibile per la Fiore… - sportli26181512 : Vlahovic-#Fiorentina, il futuro si decide entro Natale. Commisso, in sede, riflette: Vlahovic-#Fiorentina, il futur… - Pasquale10_ : @Andrea_Lorenzon @acmilan Pausa nazionale tutti i procuratori a bussare in sede, poi non batti fiorentina e sassuol… - Jackangelsud : @Rossonerosemper Due gare giocate in maniera molto differente:contro la Fiorentina abbiamo praticamente giocato e s… - AlainDiLu : @gufoincompreso @CanonBruteMove @willy_signori Si ma se la stessa rosa continua a peggiorare dopo aver cambiato 3 a… -