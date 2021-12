Festa di addio per Federica Pellegrini, tuffo in acqua con presidente del Coni Malagò (Di martedì 30 novembre 2021) Riccione, 30 novembre 2021 Festa allo Stadio del Nuoto di Riccione dopo l'ultima gara della carriera di Federica Pellegrini. La Divina si è poi tuffata in piscina insieme al presidente del Coni ... Leggi su leggo (Di martedì 30 novembre 2021) Riccione, 30 novembre 2021allo Stadio del Nuoto di Riccione dopo l'ultima gara della carriera di. La Divina si è poi tuffata in piscina insieme aldel...

Advertising

ParliamoDiNews : Festa di addio in piscina per Federica Pellegrini: il presidente del Coni Malagò si tuffa in acqua con lei - Video… - infoitsport : Festa di addio in piscina per Federica Pellegrini: il presidente del Coni Malagò si tuffa in acqua con lei… - calciovicenti : ?? #FedericaPellegrini dice addio al nuoto e il presidente del #Coni, @giomalago, partecipa alla festa di #Riccione… - SilviaStrada1 : Per sempre Divina! Speriamo che un giorno, nelle scuole, ci sia un capitolo della storia dedicato a uomini e donne,… - Affaritaliani : Federica Pellegrini, festa d'addio e tuffo in acqua con Malagò. Video -