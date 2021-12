Fedez | la spiazzante rivelazione sul suo matrimonio | “Abbiamo fatto terapia di coppia”

(Di martedì 30 novembre 2021) Negli ultimi giorniè tornato al centro dell’attenzione per l’uscita del suo nuovo album “Disumano”. In occasione di tale evento, l’artista è stato ospite a Che tempo che fa, dove ha rilasciato unasu di lui e su Chiara Ferragni, sua moglie. “di” – Tra qualche settimana su Amazon uscirà L'articolo

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Fedez spiazzante

DailyNews 24

... Achille Lauro e. Poi sono seguiti I Ricchi e Poveri, i Bee Gees, i New Trolls e ieri sera i ... Noi quando nei nostri show imitiamo qualcuno, lo immaginiamo in un'altra situazione. Ci ...Ddl Zan, La Viola sotto choc: un confrontoPer Enrico Letta il voto di Palazzo Madama ... tra i quattro assenti negli scranni di Italia Viva e per questo attaccato da: 'Ma il Renzi che ...Negli ultimi giorni Fedez è tornato al centro dell'attenzione per l'uscita del suo nuovo album "Disumano". In occasione di tale evento, l'artista è stato ...