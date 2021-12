Federica Pellegrini: «È stato bellissimo» (Di mercoledì 1 dicembre 2021) A Riccione la Divina ha vinto il suo ultimo titolo italiano nella sua gara, i 200 stile libero. Dopo è arrivato il tributo delle grandi rivali del passato nel giorno del ritiro della miglior nuotatrice italiana di sempre. C'erano Alberto Tomba e Mara Maionchi, il presidente del Coni Malagò (con tuffo), soprattutto la famiglia di Federica e il suo futuro marito, Matteo Giunta Leggi su vanityfair (Di mercoledì 1 dicembre 2021) A Riccione la Divina ha vinto il suo ultimo titolo italiano nella sua gara, i 200 stile libero. Dopo è arrivato il tributo delle grandi rivali del passato nel giorno del ritiro della miglior nuotatrice italiana di sempre. C'erano Alberto Tomba e Mara Maionchi, il presidente del Coni Malagò (con tuffo), soprattutto la famiglia die il suo futuro marito, Matteo Giunta

