(Di martedì 30 novembre 2021) Roma, 30 nov. (Adnkronos Salute) - "Ibiologici sono molto costosi e hanno un impatto importante sulla spesa farmaceutica del Ssn. Ioffrono un'per il Servizio sanitario nazionale di risparmiare risorse. L'obiettivo è rendere questia disposizione di più persone e favorire l'introduzione diinnovativi e fare in modo di garantire un accompagnamento al paziente che ne ha bisogno, nel suo percorso diagnostico-terapeutico”. Così Paolo, Country Medical Directordurante il webinar “Biosimilare, un'per ampliare l'accesso alle cure” evento promosso dae trasmesso in diretta streaming sui canali web di Adnkronos. All'incontro hanno preso ...

Advertising

StraNotizie : Fedeli (Sandoz): 'Farmaci biosimilari opportunità di risparmio Ssn' - fisco24_info : Fedeli (Sandoz): 'Farmaci biosimilari opportunità di risparmio Ssn': “Fondamentale per un’azienda come la nostra in… - italiaserait : Fedeli (Sandoz): “Farmaci biosimilari opportunità di risparmio Ssn” - zazoomblog : Farmaci: Fedeli (Sandoz) biosimilari opportunità di risparmio Ssn - #Farmaci: #Fedeli #(Sandoz) -

Ultime Notizie dalla rete : Fedeli Sandoz

... Associazione delle persone con malattie reumatologiche e rare; Claudio Jommi, Professor of Practice in Health Policy presso la SDA Bocconi e Paolo, Country Medical Director. I ...... Associazione nazionale persone con malattie reumatologiche e rare Claudio Jommi , Professor of Practice di Health Policy presso la SDA Bocconi Paolo, Country Medical DirectorCosì Paolo Fedeli, Country Medical Director Sandoz durante il webinar “Biosimilare, un’opportunità per ampliare l’accesso alle cure” evento promosso da Sandoz e trasmesso in diretta streaming sui ...Roma, 30 nov. (Adnkronos Salute) - “I biosimilari sono un'opportunità da utilizzare al meglio. Sono farmaci simili ai biologici e per questo meno ...