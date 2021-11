F-35 inglese decolla ma finisce in mare video Allarme per il possibile “furto” dei rottami dalla Russia

(Di martedì 30 novembre 2021) Il decollo non riesce e l’F-35 precipita in. I vertici della Royal Navy britannica sono alla furiosa ricerca del marinaio che ha fatto circolare online ildell’F-35 B precipitato indurante la fase di decolloportaerei Queen Elizabeth. Il filmato della durata di 16 secondi, che documenta l’incidente risalente al 17 novembre, è stato postato su Twitter e poi rilanciato dai media. Ilsembra essere stato copiato con uno smartphone, riprendendo da un monitor interno le immagini delle telecamere di sicurezza della portaerei. Si tratta di una grave violazione delle norme di sicurezza, soprattutto dopo che l’incidente aveva scatenato una affannosa ricerca del relitto da parte della Marina britannica, per il timore che l’aereo – e le sue tecnologie segrete – venisse rintracciato da ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : inglese decolla

Il Secolo d'Italia

Dagotraduzione dal Daily Mail F - 35 britannicoLa Royal Navy, la marina, è in subbuglio: qualcuno ha diffuso il video in cui si vede come il jet da guerra britannico è precipitato in mare dopo il decollo dalla portaerei HMS ...A Milano, la sua carriera artistica: Gisella pubblica i primi dischi inper il mondo pop/dance con alcuni brani prodotti dai Fratelli La Bionda e Silvio Amato. Registra per la Time, ...«Sono un uomo del Sud, e voglio aiutare la mia terra e il mio paese»: lo dice con convinzione, Francesco Gaetano Intrieri, dopo aver pubblicato due post che non lasciano ...Verso quel palco nutre un debito di riconoscenza. Fu all'Ariston che la sua carriera decollò quando nel 2001, dopo i primi album incisi in inglese, Elisa cominciò a cantare ...