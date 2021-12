**Eutanasia: Letta, 'lancio appello a tutte forze politiche, no a battaglia ideologica'** (Di martedì 30 novembre 2021) Roma, 30 nov. (Adnkronos) - "Credo che Cappato abbia fatto qualcosa di molto importante è grazie a usa iniziativa che qualcosa si è mosso, ma il 13 dicembre si va in aula non voglio creare aspettative perché il Parlamento è composto come è composto e noi siamo una minoranza. Oggi però nel Paese c'è un clima diverso su questo tema. Io faccio un appello alle forze politiche tutte: non facciamo di questa norma una battaglia ideologica". Così Enrico Letta a Cartabianca su Rai3. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 30 novembre 2021) Roma, 30 nov. (Adnkronos) - "Credo che Cappato abbia fatto qualcosa di molto importante è grazie a usa iniziativa che qualcosa si è mosso, ma il 13 dicembre si va in aula non voglio creare aspettative perché il Parlamento è composto come è composto e noi siamo una minoranza. Oggi però nel Paese c'è un clima diverso su questo tema. Io faccio unalle: non facciamo di questa norma una". Così Enricoa Cartabianca su Rai3.

Advertising

TV7Benevento : **Eutanasia: Letta, 'lancio appello a tutte forze politiche, no a battaglia ideologica'**... - TV7Benevento : Eutanasia: Letta, 'referendum? Intanto ottenuto testo suicidio assistito in aula il 13/12'... - PatriziaSolaria : RT @marc0alfieri: Enrico Letta medaglia d’oro nel salto-un-giro-e-non-prendo-posizione-su-nulla-fosse-cannabis-o-eutanasia #cartabianca - marc0alfieri : Enrico Letta medaglia d’oro nel salto-un-giro-e-non-prendo-posizione-su-nulla-fosse-cannabis-o-eutanasia #cartabianca - Pagliacci8 : @marcocappato @pdnetwork @ass_coscioni chieda a letta come mai non appoggia l'eutanasia, loro che sono progressisti… -

Ultime Notizie dalla rete : **Eutanasia Letta Referendum su eutanasia e cannabis: tendenze populiste e scelte sociali Ma non mi ritrovo nelle riflessioni da lui affidate a una lettera aperta a Enrico Letta, che si è espresso con cautela in tema di referendum su eutanasia e cannabis, asserendo che "non sono ...

Riecco la priorità dei 5 Stelle : liberalizzare la cannabis Anche Enrico Letta , segretario del Pd, ha gelato i 5 Stelle. " Sono iniziative prese da altri. ... aveva risposto a chi gli chiedeva la posizione dei dem sui referendum su eutanasia e cannabis. Il "...

**Eutanasia: Letta, 'lancio appello a tutte forze politiche, no a battaglia ideologica'** La Sicilia Il Portogallo rende legale la maternità surrogata ma fa passi indietro sull’eutanasia Nella stessa notte il Portogallo ha reso legale la maternità surrogata pur con diverse modifiche rispetto alla precedente legge, poi abrogata, ma ha ...

Referendum su eutanasia e cannabis: tendenze populiste e scelte sociali Monaco contesta le basi dell’appello rivolto da Manconi a Enrico Letta. E pone tre questioni: valori di riferimento e pensiero dominante, recupero di vera attenzione sociale e politica del click ...

Ma non mi ritrovo nelle riflessioni da lui affidate a una lettera aperta a Enrico, che si è espresso con cautela in tema di referendum sue cannabis, asserendo che "non sono ...Anche Enrico, segretario del Pd, ha gelato i 5 Stelle. " Sono iniziative prese da altri. ... aveva risposto a chi gli chiedeva la posizione dei dem sui referendum sue cannabis. Il "...Nella stessa notte il Portogallo ha reso legale la maternità surrogata pur con diverse modifiche rispetto alla precedente legge, poi abrogata, ma ha ...Monaco contesta le basi dell’appello rivolto da Manconi a Enrico Letta. E pone tre questioni: valori di riferimento e pensiero dominante, recupero di vera attenzione sociale e politica del click ...