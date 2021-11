Encanto | il regista Byron Howard | “Il super potere della nostra eroina è l’empatia”

(Di martedì 30 novembre 2021) La video intervista a, Jared Bush e Charise Castro Smith, registi e sceneggiatori di, 60esimo classico Disney che racconta la storiamagica famiglia Madrigal. È in sala dal 24 novembre, 60esimo classico Disney: questa volta siamo in Colombia, in casafamiglia Madrigal. Ognuno di loro ha unspeciale: c'è chi parla con gli animali, chi guarisce le ferite, chi vede il futuro e chi ha laforza. Tutti fanno cose straordinarie tranne Mirabel: il giornosua cerimonia di iniziazione qualcosa si è inceppato e non ha ricevuto un dono. Cresciuta con l'idea di non essere speciale, Mirabel cerca di rendersi utile preservando la magiasua famiglia e ...

E' "", 60/o film d'animazione della Disney, diretto da Byron Howard e Jared Bush, assieme alla co -Charise Castro Smith, appena uscito in 532 sale italiane, a conquistare la vetta ...Abbiamo già parlato dell'arrivo in streaming diprevisto per il 24 dicembre ( ECCO TUTTI I DETTAGLI ) in un approfondimento in cui abbiamo ...da Streaming Guider il lungometraggio della...La video intervista a Byron Howard, Jared Bush e Charise Castro Smith, registi e sceneggiatori di Encanto, 60esimo classico Disney che racconta la storia della magica famiglia Madrigal. È in sala dal ...Box office USA: vince il film d’animazione Disney Encanto “Encanto”, la pellicola che segna il sessantesimo classico Disney, ha esordito conquistando la prima posizione con ...