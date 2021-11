Elettra Lamborghini | con lei il Natale si fa bollente | per i fan un regalo molto aderente esce tutto – FOTO

(Di martedì 30 novembre 2021)sfoggia il suo outfit natalizio per un nuovo progetto musicale in arrivo: siete pronti a seguirla? Ecco i dettagliè un concentrato di energia ed i fan sono sempre pronti a sostenerla e a supportarla in ogni suo progetto di vita e professionale. L’abbiamo conosciuta come cantante e regina di Twerking, L'articolo proviene da YesLife.it.

[CS] Un Natale da ballare con. L'iconica artista da milioni di stream, amatissima dai suoi fan, annuncia l'arrivo di A mezzanotte (Christmas Song) (Island Records), la nuovissima e prorompente cometa pop - ..., A mezzanotte: il nuovo singolo dell'ereditiera è il suo primo brano dedicato al periodo natalizio. Jingle Bells ? White Christmas ? All I Want for Christmas is You ? Cose vecchie! ...[CS] Un Natale da ballare con Elettra Lamborghini. L’iconica artista da milioni di stream, amatissima dai suoi fan, annuncia l’arrivo di A mezzanotte (Chris ..."Biccisss Natale arriva in anticipo!! Fuori venerdì 3 dicembre il mio nuovo singolo A MEZZANOTTE (Christmas Song). Tenetevi forteeee non ve lo dico nemmenoo!!!". Con questa didascalia, allegata alla c ...