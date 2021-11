“É sempre mezzogiorno”: pane al pino di Fulvio Marino (Di martedì 30 novembre 2021) Fulvio Marino scalda i motori ed il suo forno per preparare una dei suoi straordinari lievitati. Il panettiere piemontese, nel dettaglio, prepara un pane che profuma di montagna e di Natale, perfetto per le feste ormai prossime. Vediamo come preparare il pane al pino. Ingredienti 500 g farina di farro bianco, 500 g farina di farro integrale, 680 g acqua fredda, 100 g lievito madre (o 4 g lievito di birra fresco), 20 g sale, 20 g olio evo (o al pino) Procedimento Prepariamo l’olio aromatizzato al pino: mettiamo in un pentolino l’olio con gli aghi del pino (mugo o marittimo) e scaldiamo a circa 60°; quando arriva a temperatura, spegniamo il fuoco e lasciamo raffreddare; ripetiamo questa operazione per 3 volte. In una ciotola, o in ... Leggi su fattidigossip (Di martedì 30 novembre 2021)scalda i motori ed il suo forno per preparare una dei suoi straordinari lievitati. Ilttiere piemontese, nel dettaglio, prepara unche profuma di montagna e di Natale, perfetto per le feste ormai prossime. Vediamo come preparare ilal. Ingredienti 500 g farina di farro bianco, 500 g farina di farro integrale, 680 g acqua fredda, 100 g lievito madre (o 4 g lievito di birra fresco), 20 g sale, 20 g olio evo (o al) Procedimento Prepariamo l’olio aromatizzato al: mettiamo in un pentolino l’olio con gli aghi del(mugo o marittimo) e scaldiamo a circa 60°; quando arriva a temperatura, spegniamo il fuoco e lasciamo raffreddare; ripetiamo questa operazione per 3 volte. In una ciotola, o in ...

