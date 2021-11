“É sempre mezzogiorno”: fantasia di crostini di Federico Fusca (Di martedì 30 novembre 2021) Dicembre è ormai alle porte e l’aria del Natale si comincia a sentire. A raccontare il suo Natale toscano, oggi, è Federico Fusca, che prepara un classico delle feste della sua terra, un antipasto/secondo piatto della tradizione, la fantasia di crostini. Ingredienti 500 g fegatini di pollo, 1 cipolla rossa, 4 foglie di salvia, 250 ml vin santo, 300 ml brodo di pollo, rosmarino, 60 g capperi, 3 acciughe, 60 g burro 1 mazzo di cavolo nero, 1 spicchio d’aglio, peperoncino, 300 g pecorino stagionato, olio evo 200 g fagioli cannellini, 6 fette di lardo, sale e pepe, olio evo Procedimento crostini ai fegatini: in un tegame, facciamo soffriggere la cipolla tritata con un filo d’olio. Uniamo i fegatini già puliti (li vendono già puliti) e lasciamo rosolare per 5 minuti. A questo punto, sfumiamo con il vin ... Leggi su fattidigossip (Di martedì 30 novembre 2021) Dicembre è ormai alle porte e l’aria del Natale si comincia a sentire. A raccontare il suo Natale toscano, oggi, è, che prepara un classico delle feste della sua terra, un antipasto/secondo piatto della tradizione, ladi. Ingredienti 500 g fegatini di pollo, 1 cipolla rossa, 4 foglie di salvia, 250 ml vin santo, 300 ml brodo di pollo, rosmarino, 60 g capperi, 3 acciughe, 60 g burro 1 mazzo di cavolo nero, 1 spicchio d’aglio, peperoncino, 300 g pecorino stagionato, olio evo 200 g fagioli cannellini, 6 fette di lardo, sale e pepe, olio evo Procedimentoai fegatini: in un tegame, facciamo soffriggere la cipolla tritata con un filo d’olio. Uniamo i fegatini già puliti (li vendono già puliti) e lasciamo rosolare per 5 minuti. A questo punto, sfumiamo con il vin ...

