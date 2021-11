Dsga, Sorrentino: “Mancano le risorse in legge di bilancio. Dateci l’elevata professionalità” [VIDEO] (Di martedì 30 novembre 2021) "Non abbiamo ricevuto risposte concrete. Mancano le risorse alla nostra categoria in legge di bilancio". Lo ha detto Alberico Sorrentino, presidente del 'Movimento nazionale Dsga' a margine della protesta davanti al Ministero dell'Istruzione del 30 novembre". Servizio a cura della nostra inviata Elisabetta Tonni. L'articolo Dsga, Sorrentino: “Mancano le risorse in legge di bilancio. Dateci l’elevata professionalità” VIDEO . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 30 novembre 2021) "Non abbiamo ricevuto risposte concrete.lealla nostra categoria indi". Lo ha detto Alberico, presidente del 'Movimento nazionale' a margine della protesta davanti al Ministero dell'Istruzione del 30 novembre". Servizio a cura della nostra inviata Elisabetta Tonni. L'articolo: “leindi

