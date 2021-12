"Draghi, sì all'obbligo vaccinale". La bomba da Lilli Gruber, svolta "brutale" sul siero | Video (Di martedì 30 novembre 2021) Eccoci nel salottino di Lilli Gruber, a Otto e Mezzo su La7, la puntata è quella di martedì 30 novembre. Si parla, va da sé, di pandemia, Covid e soprattutto vaccino. Si parla della possibilità di introdurre l'obbligo vaccinale e lo si fa con l'immunologo Sergio Abrignani del Cts. La Gruber, rivolgendosi ad Abrignani, ricorda: "Il cancelliere tedesco in pectore Scholz ha detto oggi che è favorevole all'obbligo vaccinale". Dunque, la domanda: "Voi suggerirete a Draghi l'obbligo di farsi il vaccino?". "Il premier ha già dichiarato di essere favorevole all'obbligo vaccinale. In una conferenza stampa di qualche mese fa disse che in linea di principio era d'accordo. Non escludeva ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 30 novembre 2021) Eccoci nel salottino di, a Otto e Mezzo su La7, la puntata è quella di martedì 30 novembre. Si parla, va da sé, di pandemia, Covid e soprattutto vaccino. Si parla della possibilità di introdurre l'e lo si fa con l'immunologo Sergio Abrignani del Cts. La, rivolgendosi ad Abrignani, ricorda: "Il cancelliere tedesco in pectore Scholz ha detto oggi che è favorevole all'". Dunque, la domanda: "Voi suggerirete al'di farsi il vaccino?". "Il premier ha già dichiarato di essere favorevole all'. In una conferenza stampa di qualche mese fa disse che in linea di principio era d'accordo. Non escludeva ...

