Draghi | “C’è bisogno di cooperazione costante tra industria | istituzioni | sindacati” Bollette | “Il governo c’è”

Leggi su italiasera

(Di martedì 30 novembre 2021) “Nella sfida della transizione ecologica dobbiamo essere aperti a tutto, immaginare quel che è oggi impossibile diventi possibile domani: il panorama delle innovazioni mondiali che vanno a compimento in ogni momento nel mondo è straordinaria, non ci sono confini alle nostre capacità di affrontare questa sfida che è esistenziale, però dobbiamo continuare a lavorare insieme”. Così il premier, nell’ambito del convegno ‘Lavoro ed Energia per una transizione sostenibile’, dove ha ribadito che “La transizione ecologica ha un’importanza esistenziale per noi come individui e per noi come Italia. E’ molto importante che per sfide essenziali per l’Italia e il futuro tutti trovino il modo di andare d’accordo“.: “C’èditra, ...