Dott. Davide Piano, Cagliari: le diagnosi sempre più personalizzate sono il futuro della medicina (Di martedì 30 novembre 2021) (Cagliari, 30 novembre 2021) - Test del Dna per scoprire la predisposizione genetica ad una determinata patologia cardiovascolare: la medicina diventa sempre più “tagliata” sul paziente. Ma occorre un'approfondita anamnesi del cardiologo Cagliari, 30 novembre 2021 - diagnosi sempre più precise e personalizzate: è questa la direzione verso cui si muove oggi la medicina, grazie alle tecnologie di ultima generazione che permettono, per esempio, di effettuare test genetici del Dna per stabilire la familiarità di cardiopatie e patologie cardiovascolari ereditarie. “Gli sviluppi medici - spiega il Dottor Davide Piano, medico cardiologo e direttore sanitario presso Servizi Sanitari Cardiovascolari Stp di ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 30 novembre 2021) (, 30 novembre 2021) - Test del Dna per scoprire la predisposizione genetica ad una determinata patologia cardiovascolare: ladiventapiù “tagliata” sul paziente. Ma occorre un'approfondita anamnesi del cardiologo, 30 novembre 2021 -più precise e: è questa la direzione verso cui si muove oggi la, grazie alle tecnologie di ultima generazione che permettono, per esempio, di effettuare test genetici del Dna per stabilire la familiarità di cardiopatie e patologie cardiovascolari ereditarie. “Gli sviluppi medici - spiega ilor, medico cardiologo e direttore sanitario presso Servizi Sanitari Cardiovascolari Stp di ...

StudioTorcello : Concessioni ai balneatori: la direttiva Bolkestein e il futuro della Categoria '. Condividiamo con Voi l'art. redat… - stefano07169322 : RT @marmori60: Il Dott. Davide Moriconi di Roma 2 dirigerà il match Juve Stabia – Taranto valevole per la 16^ giornata di andata del Campio… - ottavio05 : RT @marmori60: Il Dott. Davide Moriconi di Roma 2 dirigerà il match Juve Stabia – Taranto valevole per la 16^ giornata di andata del Campio… - marmori60 : RT @marmori60: Il Dott. Davide Moriconi di Roma 2 dirigerà il match Juve Stabia – Taranto valevole per la 16^ giornata di andata del Campio… - marmori60 : Il Dott. Davide Moriconi di Roma 2 dirigerà il match Juve Stabia – Taranto valevole per la 16^ giornata di andata d… -