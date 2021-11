Disciplina dolce | educare senza punizioni che non significa dire sempre di sì

(Di martedì 30 novembre 2021) Persi intende un metodo educativo fondato sull’ascolto e il rispetto dei bisogni del bambino. Si tratta di un approccio che punta a essere il più naturale possibile; bandisce le, le imposizioni, e prevede una soluzione ai capricci. Vediamo meglio di cosa si tratta. Cos’è la? L’educazione dei figli è uno degli argomenti che più stanno a cuore ai genitori. In particolare, quello dei capricci e delleè spesso terreno di discussione e talvolta di scontro, anche per padri e madri. Un’alternativa al metodo dei premi eè la, unapiù diffusa, che si basa sull’ascolto empatico e il soddisfacimento dei bisogni ...

