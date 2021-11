Dionisi: “Col Napoli dobbiamo avere lo stesso atteggiamento di Milano” (Di martedì 30 novembre 2021) Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo ha rilasciato, in conferenza stampa, alcune dichiarazioni sul pre-partita contro il Napoli di Spalletti. Le parole di Dionisi sulla preparazione … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di martedì 30 novembre 2021) Alessio, allenatore del Sassuolo ha rilasciato, in conferenza stampa, alcune dichiarazioni sul pre-partita contro ildi Spalletti. Le parole disulla preparazione … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

infoitsport : LIVE TMW - Sassuolo, Dionisi: 'Col Napoli con lo stesso atteggiamento di Milano' - infoitsport : Sassuolo, Dionisi: 'Col Napoli come col Milan. Spalletti? Non vedo l'ora di conoscerlo!' - infoitsport : Sassuolo, Dionisi: 'Col Napoli come col Milan. Ammiro Spalletti per risultati e personalità' - TuttoMercatoWeb : LIVE TMW - Sassuolo, Dionisi: 'Col Napoli con lo stesso atteggiamento di Milano' - tuttonapoli : Sassuolo, Dionisi: 'Col Napoli come col Milan. Ammiro Spalletti per risultati e personalità' -