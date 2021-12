"Dicono di non sapere? Dobbiamo ringraziarli": Covid e scienziati, la sparata di Gad Lerner da Lilli Gruber (Di martedì 30 novembre 2021) Vaccino e obbligo vaccinale, questo il tema che tiene banco ad Otto e Mezzo, la trasmissione di Lilli Gruber in onda su La7. E a dire la sua, ospite in collegamento nella puntata di martedì 30 novembre, ecco Gad Lerner, che si schiera senza indugi a favore dell'obbligo, cavalcando poszioni anche piuttosto estreme. "Ho letto una dichiarazione del cancelliere austriaco, parla di 7.200 euro di multa per chi a febbraio non avrà ottemperato all'obbligo vaccinale: io credo sia un elemento di chiarezza che andrebbe introdotto, lo penso da tempo. Avremmo evitato molti dibattiti sulla discriminazione o meno del green pass", premette Lerner. "Quanto alle sanzioni - riprende -, so benissimo che poi i controlli si fanno a campione e molti sfuggono, non so quale sia il dosaggio della sanzione per chi non obbedisce, ma è ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 30 novembre 2021) Vaccino e obbligo vaccinale, questo il tema che tiene banco ad Otto e Mezzo, la trasmissione diin onda su La7. E a dire la sua, ospite in collegamento nella puntata di martedì 30 novembre, ecco Gad, che si schiera senza indugi a favore dell'obbligo, cavalcando poszioni anche piuttosto estreme. "Ho letto una dichiarazione del cancelliere austriaco, parla di 7.200 euro di multa per chi a febbraio non avrà ottemperato all'obbligo vaccinale: io credo sia un elemento di chiarezza che andrebbe introdotto, lo penso da tempo. Avremmo evitato molti dibattiti sulla discriminazione o meno del green pass", premette. "Quanto alle sanzioni - riprende -, so benissimo che poi i controlli si fanno a campione e molti sfuggono, non so quale sia il dosaggio della sanzione per chi non obbedisce, ma è ...

