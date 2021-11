Daspo di tre anni per il tifoso che ha molestato Greta Beccaglia. La giornalista: “Porto avanti la mia battaglia perché le scuse non le accetto” (Di martedì 30 novembre 2021) Il questore di Firenze ha inflitto tre anni di Daspo ad Andrea Serrani, il 45enne tifoso tifoso della Fiorentina che vive in provincia di Ancona e che sabato scorso, all’esterno del “Castellani” di Empoli, ha molestato la giornalista di “Toscana Tv” Greta Beccaglia (leggi l’articolo). Il provvedimento, fa sapere la questura del capoluogo toscano, è valido dalla giornata di oggi, che fra l’altro coincide con la sfida del “Franchi” fra Fiorentina e Sampdoria. Greta Beccaglia, intanto, ai microfoni di “105 Kaos”, in onda su Radio 105, ribadisce: “Io non ho sentito questa persona. Questa mattina ho fatto la denuncia, non ho sentito la persona e non ho neanche letto le scuse, me le hanno dette ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 30 novembre 2021) Il questore di Firenze ha inflitto trediad Andrea Serrani, il 45ennedella Fiorentina che vive in provincia di Ancona e che sabato scorso, all’esterno del “Castellani” di Empoli, haladi “Toscana Tv”(leggi l’articolo). Il provvedimento, fa sapere la questura del capoluogo toscano, è valido dalla giornata di oggi, che fra l’altro coincide con la sfida del “Franchi” fra Fiorentina e Sampdoria., intanto, ai microfoni di “105 Kaos”, in onda su Radio 105, ribadisce: “Io non ho sentito questa persona. Questa mattina ho fatto la denuncia, non ho sentito la persona e non ho neanche letto le, me le hanno dette ...

