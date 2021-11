Da Thor: Love and Thunder a King's Man - Le origini: ecco il nuovo listino Disney (Di martedì 30 novembre 2021) Disney presenta la sua programmazione cinematografica per il 2022: un listino ricco di titoli attesi e sorprese, dalle pellicole d'animazione ai film Marvel, dai nuovi lavori di Guillermo del Toro e Steven Spielberg, al prequel di Kingsman - Secret Service. Il 2022 è alle porte e Disney aumenta l'aspettativa per i mesi che verranno presentando il suo listino per l'anno nuovo: un anno che si preannuncia ricco di titoli che aspettavamo da tempo e che non vediamo l'ora di poter ammirare sullo schermo. In questa nuova programmazione cinematografica troviamo alcuni fra i titoli più attesi firmati da registi come Steven Spielberg e Guillermo del Toro, i film targati Marvel Doctor Strange nel Multiverso della Follia e Thor: Love and Thunder, ... Leggi su movieplayer (Di martedì 30 novembre 2021)presenta la sua programmazione cinematografica per il 2022: unricco di titoli attesi e sorprese, dalle pellicole d'animazione ai film Marvel, dai nuovi lavori di Guillermo del Toro e Steven Spielberg, al prequel disman - Secret Service. Il 2022 è alle porte eaumenta l'aspettativa per i mesi che verranno presentando il suoper l'anno: un anno che si preannuncia ricco di titoli che aspettavamo da tempo e che non vediamo l'ora di poter ammirare sullo schermo. In questa nuova programmazione cinematografica troviamo alcuni fra i titoli più attesi firmati da registi come Steven Spielberg e Guillermo del Toro, i film targati Marvel Doctor Strange nel Multiverso della Follia eand, ...

Advertising

Bright_Star06 : @DracarysInferno Magari più avanti mi viene voglia... Di sicuro dovrò vedere il minimo che mi serve per capire Thor: Love and Thunder. ?? - badtasteit : #Hawkeye: una delle sceneggiatrici di Thor Love and Thunder ha lavorato alla serie - marvelcinemaita : Thor: Love and Thunder, il merchandise anticipa la presenza di alcuni personaggi dei fumetti? - doctorskywlkvr : @ivatvrn per i film in uscita posso cercarti una lista, ma escono per esempio doctor strange 2, thor love&thunder e black panther 2 -